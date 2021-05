LIVE MN - Verso Milan-Cagliari: match che vale la Champions. XI confermato, torna Saelemaekers

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hakan Calhanoglu, Rebic. All.: Pioli.

13.30 - Tra la telenovela rinnovo e il vicinissimo approdo alla prossima Champions League, c'è un... record. Con la probabile presenza contro il Cagliari, infatti, Gigio Donnarumma metterà a referto la presenza numero 250 con il Milan in tutte le competizioni a soli 22 anni. Lo riporta Opta.

13.15 - Come appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia non è stato convocato da mister Pioli per il match contro il Cagliari per una lesione del muscolo retto femorale destro.

13.00 - Rossoneri in campo a San Siro per la 37° giornata di Serie A contro il Cagliari, stasera alle 20.45. Questo l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Cagliari, match valido per la penultima giornata di Serie A e sfida fondamentale per i rossoneri che, per sperare di centrare la Champions League già oggi, dovranno portare a casa i tre punti. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.