live mn Verso Milan-Club Brugge: Theo e Leao tornano titolari, attesi a San Siro 55 mila spettatori

Questa la formazione del Milan annunciata ieri in conferenza stampa da Paulo Fonseca: (4-2-3-1) Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

12.46 - DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

12.01 - Dopo i due ko nelle prime due partite di Champions League contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan cerca stasera la prima vittoria europea della stagione. A San Siro arriva il Club Brugge che nelle prime due giornate della competizione ha ottenuto una sconfitta contro il Borussia Dortmund e una vittoria contro lo Sturm Graz. Per questa sfida contro i belgi, il Diavolo scenderà in campo con la terza maglia.

11.30 - Stasera alle 18.45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Club Brugge nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. L'orario certamente non aiuta, ma la gara si giocherà comunque con una bella cornice di pubblico: per la partita tra i rossoneri e i belgi sono attesi infatti circa 55 mila spettatori.

11.17 - Per la prima volta nella sua giovanissima carriera, Francesco Camarda sarà stasera nella distinta di una partita di Champions League: viste le assenze di Abraham e Jovic e con il solo Morata a disposizione, Paulo Fonseca ha infatti deciso di convocare il numero 9 del Milan Futuro per la sfida casalinga contro il Club Brugge (calcio d'inizio alle 18.45).

11.00 - Il Milan ha un solo obiettivo contro il Club Brugge: vincere. I rossoneri sono ancora a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League (sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen) e per questo è fondamentale ottenere una vittoria contro i belgi così da smuovere finalmente la classifica. Per questa sfida, Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez (era squalificato in campionato) e Matteo Gabbia, che ha saltato la gara contro l'Udinese per un fastidio muscolare. Non sarà a disposizione Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla. Ancora out Bennacer, Florenzi, Calabria e Jovic (fuori lista). Ieri in conferenza stampa Fonseca, con un siparietto, ha dato la formazione titolare di oggi pomeriggio: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Club Brugge, sfida valida per la terza giornata di Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!