live mn Verso Milan-Como: Leao dal 1', confermato Bondo in mezzo al campo

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.

13.13 - In vista di Milan-Como di oggi alle 18 a San Siro, il sito della Lega Serie A riferisce che il Diavolo è imbattuto da 12 gare di Serie A contro i lariani (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

12.10 - Attraverso Instagram, la Curva Sud Milano ha annunciato che anche stasera in occasione della sfida casalinga contro il Como entrerà nel settore al 15' (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di ieri). Ecco il comunicato: "Anche oggi, come già accaduto nelle ultime partite, entreremo nel settore al 15 minuto. Vi abbiamo sostenuto SEMPRE, anche quando a Bergamo perdavate 5-0 oppure quando sull'1-5 per il Sassuolo la gente abbandonava San Siro al 60°. Non ne abbiamo mai fatto una questione solo di risultati ma soprattutto di atteggiamento. Vogliamo vedere TUTTI impegnarsi, sacrificarsi e remare dalla stessa parte! Fermo restando che i risultati di oggi sono figli principalmente della sciagurata gestione societaria.....".

11.50 - Per la sfida di stasera a San Siro contro il Como, Sergio Conceiçao deve ancora sciogliere un dubbio di formazione in attacco dove Rafael Leao e Alex Jimenez si giocano una maglia da titolare. Il portoghese sembra però in vantaggio visto che nell'ultima seduta di ieri a Milanello è stato provato nell'undici iniziale e quindi dovrebbe essere lui a vincere questo ballottaggio.

11.30 - Rispetto alla trasferta in Puglia potrebbero esserci delle novità, soprattutto a centrocampo. Conceiçao starebbe pensando ad una mediana con Bondo ed uno tra Fofana e Musah, per dare alla squadra quel tanto agognato equilibrio. Reijnders avanza sulla trequarti e viene affiancato da Pulisic e Leao, fondamentali come sempre nelle ultime uscite. Piccolo dubbio tra il portoghese e Jimenez, ma Rafa è in netto vantaggio. Prima punta Santi Gimenez, che ha beneficiato di un'altra settimana di lavoro pulito. In difesa tocca ancora a Walker e Theo sulle fasce, mentre al centro dovrebbero esserci Gabbia e Thiaw. Tra i pali torna Maignan dopo la squalifica.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Como, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo nel Centro sportivo di Milanello. Restate con noi!!!