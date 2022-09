LIVE MN - Verso Milan-Dinamo Zagabria: Diaz favorito su CDK, c'è Saelemaekers a destra

MilanNews.it

Questa la probabile formazione rossonera: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

12.55 - Due i precedenti con i rossoneri per l'arbitro spagnolo: l'ultimo turno preliminare di Europa League contro il Rio Ave del primo ottobre 2020, vinto poi ai rigori, e la partita dei Sedicesimi di finale della stessa competizione contro la Stella Rossa, giocata nel febbraio 2021 al Marakàna di Belgrado.

12.30 - Questa la designazione arbitrale per Milan-Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata del Girone E di Champions League:

Arbitro: Jesús Gil Manzano ESP

Assistenti: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

IV uomo: Ricardo de Burgos ESP

VAR: Juan Martínez Munuera ESP

AVAR: Pol van Boekel NED

11.50 - Chi sarà il trequartista titolare nel formazione rossonera che questa sera affronterà a San Siro la Dinamo Zagabria in Champions League? Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz e Charles De Ketelaere sono in ballottaggio, con lo spagnolo favorito per partire dal primo minuto.

11.20 - In vista del match di stasera tra Milan e Dinamo Zagabria, valido per la seconda giornata del Girone E di Champions League, sono attesi a San Siro ben 5 mila ultrà croati. Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, si respira una certa tensione, tanto che per motivi di sicurezza è stato chiuso il secondo anello verde.

09.29 - Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Dinamo Zagabria per il match di stasera (18.45):

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

09.09 - Tra stasera e domenica, il Milan è atteso da due impegni molto importanti contro Dinamo Zagabria (Champions League) e Napoli (Serie A). L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Sei punti per due primati. Pioli insegue la fuga". Vincendo entrambi i match, i rossoneri guadagnerebbero la vetta della classifica sia in Europa che nel campionato italiano.

08.20 - "Tre punti per il primato. Milan, missione possibile": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria. Con un successo, il Diavolo si porterebbe in vetta alla classifica del Girone E della Champions League. In avanti, Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud.

Amici e amiche di Milannews.it, mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Dinamo Zagabria, match in programma alle 18.45 a San Siro e valido per la seconda giornata del Girone E della Champions League. Attraverso il nostro live testuale, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!