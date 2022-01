LIVE MN - Verso Milan-Genoa: Giroud e Rebic dall'inizio, chance per Maldini

13.28 - Con i recuperi di Fikayo Tomori e Ciprian Tatarusanu, entrambi "negativizzati" dal Covid, si sfoltisce la lista di indisponibili fra i rossoneri: contro il Genoa non ci saranno Kessie, Bennacer, Ballo-Touré (i tre sono in coppa d'Africa), Ibrahimovic (squalificato), Pellegri (infortunato), Castillejo, Calabria e Romagnoli (positivi).

13.20 - La probabile del Milan: Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic, Giroud. All: Pioli.

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista del calcio d'inizio di Milan-Genoa in programma alle 21:00, la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima di questo match di Coppa Italia. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!