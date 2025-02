live mn Verso Milan-Inter: Tomori e Walker in difesa, davanti c'è Abraham con Pulisic e Leao

Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

11.32 - Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, il Milan ha siglato un accordo con Bitpanda, la principale piattaforma di crypto trading in Europa e già partner della squadra, che sostituirà Wefox, altro marchio di criptovalute che non compare più sul retro della maglia rossonera da questa stagione. La divisa con il nuovo Back of Shirt Partner farà il suo esordio questa sera nel derby contro l'Inter.

11.02 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il derby di stasera:

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Carbone-Peretti

IV UOMO: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Doveri

10.30 - In vista del derby di Milano di questa sera, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Che derby sarà? Aperto e intenso. Le due squadre scenderanno in campo per attaccare, per proporre gioco e non per difendersi. Mi aspetto un derby spettacolare, in cui conteranno le motivazioni più che gli schemi. Chi arriva più in forma? Il Milan in Supercoppa ha fatto una rimonta super. Da allora l’Inter è più continua nei risultati e nel gioco. Chi può essere decisivo? Leao, Maignan, Lautaro e Mkhitaryan. Vincere gli ultimi due derby ha permesso al Milan di capire che l’Inter si può battere. Diciamo che i rossoneri hanno imparato come si può fare ovvero che è necessario mettere in campo un livello altissimo di energia e gestire le emozioni".

10.21 - Fikayo Tomori ha detto no al trasferimento al Tottenham che aveva messo sul piatto un'importante offerta sia per lui che per il Milan. I due club avevano trovato un'intesa di massima per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma l'affare è saltato per volontà del difensore inglese che vuole restare in rossonero e che stasera sarà titolare nel derby contro l'Inter.

10.00 - Stasera ci sarà l'esordio assoluto nel Milan di Walker che agirà da terzino destro. A sinistra spazio al solito Theo Hernandez, mentre in mezzo ci saranno Tomori e Pavlovic. In mezzo al campo il tecnico portoghese dovrà fare a meno dello squalificato Fofana: al suo posto Bennacer, a completare il reparto ci saranno Musah e Reijnders. In avanti, Pulisic e Leao sulle fasce, mentre la prima punta sarà Abraham. Gabbia e Thiaw sono recuperati e andranno in panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Milano tra Milan e Inter, valido per la 23^ giornata di Serie A.