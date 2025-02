VIDEO MN - Gimenez conclude l'idoneità e firma autografi: ora la firma

vedi letture

Dopo aver svolto le visite mediche questa mattina alla clinica La Madonnina in centro a Milano, Santiago Gimenez si è poi recato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, come da prassi. Presente qualche tifoso che ne ha approfittato per autografi e foto. Adesso è prevista la firma sul contratto e poi nel pomeriggio, alle ore 18, sarà come spettatore a San Siro per il derby dove avrà un primo incontro ufficiale con i tifosi.

Guarda il video dell'inviato di MilanNews.it: