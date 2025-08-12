Milan da Scudetto? Ordine: "Non si può fare il paragone con l’anno scorso: Milan ottavo con una serie inenarrabile di errori e comportamenti inadeguati"

Siamo ormai alle porte dei primi impegni ufficiali della stagione ed il Milan, dopo il disastroso ottavo posto dello scorso campionato, è chiamato a dare una svolta importante. Franco Ordine, nel suo intervento a Radio Radio, ne parla così:

"Non si può fare il paragone con l’anno scorso. Il Milan era arrivato ottavo con una serie inenarrabile di errori, scelte sbagliate, di comportamenti inadeguati. Stando così le cose, chiedere al Milan di concorrere per uno dei primi quattro posti é una impresa non impossibile ma ci si deve impegnare; Napoli e Inter sono nettamente davanti, quindi mancano due posti e non c’è da essere super ottimisti. Tutto dipende dalla capacità di Allegri di migliorare l’organizzazione difensiva. L’anno scorso il Milan ne ha presi 69 tra tutte le competizioni, di cui 43 in campionato; devono diventare 33-34 per entrare in Champions”.