Ordine: "Ho l'impressione che non arriveranno altri difensori al Milan"

Franco Ordine ha detto la sua sulla situazione Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

De Winter al posto di Thiaw

"Secondo me questo non aggiunge, magari toglie qualcosa alla difesa del Milan e da questo punto di vista, andati via Emerson e Theo qualcosa perde. Dal punto di vista difensivo c'è un punto interrogativo sul rendimento della prossima stagione".

Altri rinforzi in difesa?

"Ho l'impressione che non aggiungeranno altri difensori. Quello che devono aggiungere adesso è un altro attaccante e a meno di altri movimenti come le cessioni di Bennacer e Adli, che sono in sovrannumero, poi non mi pare che ci sia molto altro".

