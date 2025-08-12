Milan, se un giocatore non rinnova a due anni dalla scadenza verrà messo sul mercato
Secondo quanto scrive "Cronache di spogliatoio" su Instagram, d'ora in poi in casa rossonera ci sarà una nuova regola: se un giocatore non rinnova a due anni dalla scadenza verrà messo sul mercato. Ecco il post: "I rossoneri vogliono evitare di perdere giocatori a parametro zero e hanno deciso di imporre una regola per le prossime stagioni: per chi è a 2 anni dalla scadenza del contratto, o rinnovo o cessione.
È proprio lo scenario che si è creato nelle ultime settimane con Malick Thiaw, che ha rifiutato di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2027. Così, il Milan ha deciso di accettare la proposta del Newcastle da circa 40 milioni, monetizzando grazie a un cartellino che si sarebbe svalutato sempre più nel corso dei mesi".
