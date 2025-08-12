Leao, sarà la stagione della svolta? 70 gol con la maglia rossonera e un'empatia che con Allegri potrebbe diventare decisiva

La stagione di Rafa Leao potrebbe davvero diventare (forse) quella del definitivo salto di qualità, per lui e per i suoi compagni. Dopo l’esperienza poco felice con Fonseca prima e con Conceiçao dopo, il nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri potrebbe aver dato la giusta energia ed empatia al talento portoghese. Infatti, fin dai primi dialoghi tra il coach livornese e il numero dieci milanista abbiamo intravisto la giusta fiducia tra i due, un rapporto che solo con Pioli aveva fatto esplodere (e vincere) Leao con la maglia del Milan. Così, per Rafa inizieranno i primi obiettivi, a partire dalla sfida di domenica sera contro il Bari in coppa Italia, la prima ufficiale.

Intanto, come riportato da transfermarkt, Leao vanta finora 70 gol ufficiali e 62 assist con la maglia del Milan. Un obiettivo? I 100 gol. Rafa può farcela, un nuovo segnale per poter entrare ancor di più nella storia del Diavolo.