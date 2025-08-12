Pietro Terracciano: "Milan è orgoglio e apice di un percorso"

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Non ho mai pensato di arrivare al Milan fino a quando non c'è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E' un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanto anni fa": lo dice Pietro Terracciano, secondo portiere del Milan, arrivato dalla Fiorentina. "L'impatto con i tifosi rossoneri è stato migliore anche di come me lo aspettavo. Ho avuto un approccio importante all'estero per ora, vedere così tanti milanisti è stato incredibile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi a San Siro contro il Bari", spiega. (ANSA).