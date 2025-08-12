Longhi: "Hojlund è molto veloce, ma anche molto scarso tecnicamente"
Rispondendo sotto un post su X in merito al possibile arrivo al Milan di Rasmus Hojlund dal Manchester United, Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sull'attaccante danese, ad oggi primo obiettivo del Diavolo per l'attacco: "Al di là di tutte le tue considerazioni ( legittime) sull’aspetto economico/ finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare".
Al di là di tutte le tue considerazioni ( legittime) sull’aspetto economico/ finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che #Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare.— bruno longhi (@bruno_longhi) August 12, 2025
