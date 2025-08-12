MN - Cordova: "Pervis si è sempre mantenuto ad alti livelli, in pochi riescono a farlo"

vedi letture

Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordoba. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Estupiñán al Milan: qual è la reazione in Ecuador? Sei sorpreso?

"Con la nuova era del calcio ecuadoriano, il Paese era ansioso di vedere dove sarebbero andate le sue stelle, e il coinvolgimento di Pervis nel calcio italiano è stata una sorpresa positiva. In Ecuador consideriamo la Serie A uno dei migliori campionati al mondo, e altri rappresentanti hanno già rappresentato il club negli anni precedenti. Si spera che Pervis possa avere successo nel vostro Paese e metta il calcio ecuadoriano sotto i riflettori internazionali".

Cosa rappresenta Pervis Estupiñán per il calcio ecuadoriano?

"Pervis è un calciatore che si è evoluto e ha dimostrato le sue abilità fin da piccolo nel Paese. Ha debuttato giovanissimo nella Liga de Quito e ha fatto il salto di qualità a livello internazionale, mantenendo il suo livello, cosa che pochi riescono a fare".