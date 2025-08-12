Ordine vota Vlahovic: "Meglio di Hojlund. I centravanti si valutano sull'almanacco Panini"

Oggi alle 15:20News
di Gaetano Mocciaro

Franco Ordine ha detto la sua sulla situazione Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole


Meglio Vlahovic o Hojlund?
"Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull'almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no".

Sul lavoro di Tare
"Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli. Completerei con qualche colpaccio dell'ultim'ora l'assetto di questa rosa per la prossima stagione".

In quale reparto serve il colpo dell'ultim'ora?
"Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore".
 