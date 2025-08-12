Ordine vota Vlahovic: "Meglio di Hojlund. I centravanti si valutano sull'almanacco Panini"
Franco Ordine ha detto la sua sulla situazione Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole
Meglio Vlahovic o Hojlund?
"Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull'almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no".
Sul lavoro di Tare
"Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli. Completerei con qualche colpaccio dell'ultim'ora l'assetto di questa rosa per la prossima stagione".
In quale reparto serve il colpo dell'ultim'ora?
"Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
