Sacchi critica Hojlund: "Se ti chiama il Milan, fai la valigia e ti metti sul primo aereo per Malpensa"

vedi letture

Il nome per l'attacco su cui il Milan, nelle ultime ore, sta concentrando le sue attenzioni è quello di Rasmus Hojlund. Con la chiusura di De Winter e Athekame in vista, la dirigenza rossonera potrà concentrarsi al 100% sull'innesto del nuovo centravanti cercato per fare da complemento e da concorrente a Santiago Gimenez. La punta danese però non vuole lasciare il Manchester United anche se Tare è stato ieri in Inghilterra ed è fiducioso, come tutto il club, di riuscire a convincere l'ex Atalanta. Di questo e del calciatore ha parlato Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di Sacchi davanti all'iniziale rifiuto di Hojlund: "E allora che lascino perdere questo attaccante e si concentrino su chi ha veramente voglia di indossare la maglia del Diavolo. Il Milan si deve amare non può essere un ripiego. Prima qualità richiesta: l'affidabilità. A seguire tutto il resto. Ma se non sei affidabile, se non hai il fuoco dentro, se non sei disposto a sacrificarti per il club e i compagni: meglio che resti a casa. Se ti chiama il Milan, devi fare la valigia e metterti sul primo aereo diretto a Malpensa. Certo, anche il Manchester United è una squadra leggendaria: però da una parte c'è un club, il Milan, che ti offre il posto fisso, dall'altra ce ne è una che fa di tutto per venderti".