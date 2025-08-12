Visnadi: "Athekame? La cosa positiva è che verrà pagato la metà di Emerson Royal"

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato del Milan. Ecco le sue impressioni:

Su Athekame

"Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale. La prima ambizione per questa società è vincere lo scudetto dei commercialisti, lo scudetto del bilancio. E con questi soldi il Milan ha già messo da parte i soldi che non arrivano dalla mancata qualificazione in Champions League".