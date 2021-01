LIVE MN - Verso Milan-Juve: 7 assenze tra i rossoneri, Calabria a centrocampo. C'è Hauge in attacco

Questa la probabile formazioni del Milan (4231): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.

16.00 - PRECEDENTE IL 6 GENNAIO - Quella di stasera sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan e Juventus all'Epifania: in quella del 1999 regnò l'equilibrio con l'1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi.

15.00 - L'ultimo precedente a luglio tra Milan e Juve a San Siro è terminato 4-2 per i rossoneri dopo una grande rimonta per gli uomini di Pioli.

14.00 - “Mai stata a rischio”. Così Matteo Marnati, assessore regionale emergenza Covid in Piemonte, su Milan-Juventus, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24: “A definire un focolaio incontrollato deve essere l'incapacità di riuscire a tracciare e considerare anche i contatti più stretti. Con due positivi non cambia e la regola va rispettata, non bisogna derogarla sempre, il positivo va isolato. Se saltasse fuori un altro caso di positività? Andrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Anche i familiari ci hanno riferito essere negativi”.

13.30 - Questa la probabile formazione della Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Mckennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

13.09 - Senza Krunic e Rebic, che sono stati trovati positivi al Covid-19 e che si aggiungono agli altri assenti (Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer, Gabbia e Tonali), Stefano Pioli sposterà Davide Calabria in mezzo al campo al fianco di Franck Kessie e schiererà Diogo Dalot come terzino destro. In attacco, al posto di Rebic, ci sarà Hauge. Questa dunque la probabile formazioni milanista: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.

13.07 - A Milanello il lavoro è stato completato e Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Juventus, 16° giornata di Serie A in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45 a San Siro. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini.

13.02 - Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia,Saelemaekers, Tonali, Krunic, Rebic. Sono questi gli assenti di mister Pioli per la gara di questa sera contro la Juventus. Il croato e il bosniaco sono risultati positivi al Covid dopo il tampone effettuato ieri. Milan, dunque, in emergenza totale.

12.45 - AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo. (acmilan.com)

11.27 - Questa la lista dei convocati di Pirlo in vista del big match di questa sera contro il Milan:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

