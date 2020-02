LIVE MN - Verso Milan-Juve: confermati Kjaer e Rebic, Calabria dal 1'

15.45 IBRA VS RONALDO - Se parliamo di Champions e Palloni d’Oro non c’è storia: Cristiano Ronaldo straccia letteralmente Ibrahimovic, il quale non ha mai vinto né la coppa dalle grandi orecchie né il prestigioso premio targato France Football. Ma Zlatan, come riporta La Gazzetta dello Sport, è un accumulatore seriale di scudetti e batte il rivale portoghese 11 a 6.

15.30 I DIFFIDATI - Occhio al giallo in casa Milan in vista della sfida contro la Juventus in Coppa Italia. Stefano Pioli manderà infatti in campo cinque diffidati che in caso di ammonizione non potranno esserci al ritorno all'Allianz Stadium. Si tratta di Ibrahimovic, Kjaer, Castillejo, Theo Hernandez e Rebic, che dovranno dunque fare attenzione nella sfida di oggi a San Siro.

15.15 DYBALA BESTIA NERA - Paulo Dybala ha segnato sei gol contro il Milan da quando è alla Juventus: la Joya ha fatto meglio solo contro Udinese (otto) e Lazio (nove).

15.00 LA FORMAZIONE BIANCONERA - 4-3-1-2: Buffon, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

14.45 I PRECEDENTI - Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, 11 vittorie bianconere e sette pareggi.

14.30 LA PROBABILE FORMAZIONE - Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Confermata la stessa formazione vista nel derby con una sola modifica: Calabria per Conti, che non è neanche stato convocato.

14.15 TUTTO ESAURITO - Stasera a San Siro ci saranno 72mila spettatori, lo stadio, dunque, è sold-out per la semifinale di Coppa Italia con la Juventus, segno che l’entusiasmo resta alto nonostante la batosta del derby.

14.00 I CONVOCATI MILAN - Il Milan torna in campo, pronto per affrontare la Semifinale d'andata di Coppa Italia. A San Siro, giovedì 13 febbraio alle ore 20.45, arriva la Juventus, per un'altra grande partita da vivere. Ecco i 22 rossoneri convocati da Mister Pioli: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live testuale che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista del big match tra Milan-Juventus, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri arrivando da una brutta sconfitta in rimonta nel derby, mentre la Juve arriva dalla partita contro il Verona, dove i ragazzi di Juric sono riusciti a strappare i tre punti.