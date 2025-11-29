Verso Milan-Lazio: confermato Bartesaghi, in attacco out Pulisic. Al suo posto Nkunku con Leao
PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao.
Amiche e amici di MilanNews.it, ci siamo: oggi è il matchday! Dopo il derby vinto contro l'Inter, il Milan di mister Massimiliano Allegri sarà impegnato questa sera a San Siro contro la Lazio, nella delicata sfida valevole per la 13^ giornata di campionato. Tra i rossoneri, diverse importanti assenze. Christian Pulisic non sarà della partita. Lo statunitense mercoledì ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare. Anche se la situazione non pare spaventare, a Milanello si predilige calma e gestione. Out anche Santi Gimenez, con il messicano che la settimana prossima dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra.
Per il resto, si dovrebbe andare verso la stessa formazione del derby con una grande novità: il sostituto in attacco di Pulisic sarà Christopher Nkunku, che affiancherà Rafa Leao dal primo minuto.
13.00 - DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it
