LIVE MN - Verso Milan-Parma: out Saelemakers, Castillejo-Diaz-Calha dietro Rebic

Questa la probabile formazione del Milan in vista della gara di questa sera contro il Parma:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic. Allenatore: Pioli.

15.00 -

14.40 I CONVOCATI - Dopo l'impegno di Europa League a Praga, ecco che i rossoneri tornano protagonisti sul palcoscenico nazionale. Questa sera a San Siro, alle 20.45, si gioca l'11° giornata di Serie A contro il Parma. Ecco tutti i convocati da Mister Pioli per questa sfida:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Parma, undicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro lo Sparta Praga, e la conseguente qualificazione ai sedicesimi di Europa League come prima del proprio girone, i rossoneri questa sera sfideranno il Parma di Fabio Liverani, che arriva da un pareggio contro il Benevento. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano.