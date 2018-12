LIVE MN - Verso Milan-Torino: rossoneri col 4-4-2, Gattuso si affida alla coppia Higuain-Cutrone

Gonzalo Higuain, intervenuto su Instagram, ha chiamato in raccolta i tifosi per la sfida di stasera contro il Torino: "Vi aspettiamo tutti a San Siro, tre punti fondamentali".





- Il Milan ha vinto 42 dei 72 confronti in casa contro il Torino in Serie A: completano il quadro 11 successi granata e 19 pareggi. Il Diavolo non perde in casa contro il Torino in Serie A dal 1985: da allora per i rossoneri 15 successi e sette pareggi.

- I risultati di Inter, Roma e Lazio potrebbero consolidare il piazzamento Champions del Milan in caso di successo col Torino. Una motivazione in più per cercare di conquistare la vittoria contro i granata di Mazzarri.

- Tra poche ore Milan e Torino si affronteranno a San Siro. I rossoneri dovrebbero presentarsi in campo col 4-4-2, con Abate confermato al centro della difesa e la coppia d'attacco Higuain-Cutrone.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.