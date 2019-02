LIVE MN - Verso Roma-Milan: Piatek scalpita con Suso e Çalha, Di Francesco cambia i giallorossi

- Patrick Cutrone,ricorda acmilan.com, ha segnato in entrambe le ultime due gare di campionato giocate contro la Roma: quella giallorossa è l’unica squadra a cui l’attaccante ha segnato in almeno due match di Serie A.

- 83 i precedenti tra Roma e Milan all'Olimpico ricorda acmilan.com: 28 successi rossoneri, 25 dei padroni di casa. 30 i pareggi che completano il bilancio nella capitale. Nei precedenti di Serie A in casa dei giallorossi, le due squadre hanno realizzato lo stesso numero di reti: 91 gol ciascuna in 83 incontri.

- Importanti aggiornamenti di formazione forniti da Angelo Mangiante in collegamento per SkySport 24 da Roma. Secondo il collega, mister Di Francesco starebbe pensando ad una squadra schierata a specchio con il Milan: un 4-3-3 con Zaniolo abbassato a centrocampo con De Rossi e Pellegrini, più l'inserimento di Schick come ala destra del tridente.

- Il Milan, rivela acmilan.com, è la squadra che ha subito meno gol in Serie A da inizio dicembre ad oggi (solo tre in otto partite).

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti. I saluti vi giungono dal cuore dello Stadio Olimpico da dove, nel corso delle prossime ore, vi terremo in compagnia fino al fischio d'inizio di Roma-Milan. Un vero e proprio scontro diretto per la corsa Champions League, un match da non fallire visti gli impegni del turno di Serie A e la cortissima classifica in zona quarto posto. Notizie dell'ultima ora, aggiornamenti in diretta, curiosità, statistiche, precedenti, insomma tutto quello che serve sapere prima del big match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodrìguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Çalhanoglu.