LIVE MN - Verso SPAL-Milan: Gattuso punta sul "suo" undici, tutto in 90' per la Champions

- La scorsa stagione il Milan dominò a Ferrara e vinse 4-0 contro la SPAL. Tra i marcatori, tuttavia, l'unico a giocare titolare stasera sarà Fabio Borini. Cutrone, che segnò una doppietta, e Biglia, partiranno invece dalla panchina.

- Questi i convocati di mister Gattuso per SPAL-Milan.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Biglia, Kessié, Mauri

Attaccanti: Borini, Çalhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso

- Dopo aver ritrovato il gol nel precedente turno, Piatek punta a lasciare il segno anche questa sera. Come riporta Tuttosport, il centravanti polacco, arrivato a 30 gol stagionali, cerca la decima rete in Serie A con il Milan, dopo le 13 messe a segno con la maglia del Genoa: raggiungere la doppia cifra con due squadre diverse nello stesso campionato sarebbe un record per il calcio italiano.

- Di seguito il probabile undici rossonero:

Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

- Buon pomeriggio amici di MilanNews.it, in quese ore vi guideremo verso SPAL-Milan, sfida fondamentale per i rossoneri che, per sperare di centrare la Champions, dovranno fare risultato pieno e sperare che una tra Atalanta e Inter scivoli, rispettivamente contro Sassuolo ed Empoli.