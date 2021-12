Magic Mike Maignan, il miglior portiere di Francia che vuole vincere anche con il Milan

Dicembre è mese di feste, resoconti, bilanci ma anche premi. Al Milan di riconoscimenti ne sono arrivati diversi nell’ultimo mese dell’anno, tra cui quello per Mike Maignan eletto miglior portiere dell’anno in Francia. L’estremo difensore rossonero si è aggiudicato il premio per le prestazioni offerte con la maglia del Lille, squadra con cui si è consacrato vincendo anche la Ligue 1 la scorsa stagione. Tuttavia, è proprio con il Milan che Maignan sta proseguendo il suo attento e continuo percorso di crescita. Del resto a Milano Mike è stato apprezzato fin dalle prime uscite, sia per capacità tecniche sia per il grande attaccamento alla squadra.

Sborsare quindici milioni di euro per un portiere ad inizio mercato è stato un gesto forte della dirigenza rossonera, che ha identificato nel giocatore transalpino uno dei potenziali protagonisti del Milan del presente e del futuro. Maignan ha presto ricevuto il messaggio inviatogli da Maldini e Massara, non risparmiandosi in nessuna occasione e provando ad alzare sempre l’asticella. Le prestazioni, salvo qualche leggerezza in alcune recenti occasioni, sono state complessivamente molto buone così come la sua risposta nel momento delicato dell’infortunio e della conseguente operazione al polso che l’avrebbe tenuto fuori fino al 2022.

Contrariamente ad ogni pronostico però, osservando una dura e rigida riabilitazione, lavorando quotidianamente, provando ad andare anche oltre i propri limiti il portiere del Milan ha bruciato le tappe rientrando alla fine del mese di novembre. Nelle 16 partite giocate finora con la maglia del Milan, Maignan ha dimostrato tutto il proprio valore ed un atteggiamento che in campo pochissimi possono vantare. Qualche lieve ma superabile limite rimane, stilisticamente a volte può sembrare imperfetto ma allo stesso tempo è altamente efficace per la formazione di Stefano Pioli. Di carattere il numero sedici ha dimostrato di averne, così come di voglia di ottenere qualcosa di grande con il Milan. Con il Lille ha già vinto da protagonista, adesso vuole ripetersi con poche e semplici cose che con certi giocatori è un po’ più probabile che arrivino.