Maignan ancora una volta superlativo: 14° clean sheet in campionato nel 2022. Nessuno meglio di lui

Lo scialbo pareggio per 0-0 ottenuto al Milan in quel di Sassuolo ha messo in mostra – ancora una volta – le straordinarie qualità del portiere rossonero, Mike Maignan. La seconda porta inviolata consecutiva ottenuta dal Milan in queste prime 4 partite di campionato, fanno sì che gli uomini di Stefano Pioli siano al comando per numero di clean sheet ottenuti nel 2022 fra i maggiori 5 tornei europei. Non troppo impegnato contro il Bologna, il portiere francese si è superato contro i neroverdi respingendo in maniera pulita il rigore calciato da Domenico Berardi nel corso del primo tempo. Maignan quest’anno punta a fare bene come ha fatto fin qui nel Milan per cercare di conquistarsi il posto da titolare con la sua nazionale in vista dei non lontani Mondiali in Qatar. Il Milan ha dedicato una nota a Maignan apparsa sul sito ufficiale della società:

“Un autentico plebiscito, quello con cui i tifosi rossoneri hanno scelto, su AC Milan Official App, Mike Maignan come migliore in campo dello 0-0 tra Sassuolo e Milan. Difficile dar loro torto: la splendida parata del portiere francese sul tentativo dagli undici metri di Berardi ha regalato, alla squadra di Pioli, il 14° clean sheet del 2022.

Un dato che, a oggi, è il migliore delle squadre appartenenti ai cinque maggiori campionati europei; statistica a cui Maignan ha contribuito in maniera rilevante, con il buon avvio di 2022/23 che ha seguito il premio di Miglior Portiere vinto nella scorsa stagione. Tutte le 14 partite chiuse con la porta inviolata dal Milan nel corso di questo anno solare, infatti, hanno visto il numero 16 rossonero disimpegnarsi tra i pali.

Per Magic Mike si è trattato del terzo rigore parato da quando veste il rossonero; il primo in questa stagione, dopo quelli contro il Real Madrid in amichevole e il Liverpool in Champions League. Per lui la respinta su Berardi non è soltanto il primo rigore parato nel 2022/23, ma anche il primo respinto in carriera in Serie A.

Curiosamente, anche in questa stagione Maignan ha respinto il primo rigore fronteggiato in una partita ufficiale, coronando così una prova che l'ha visto distinguersi con due belle parate, 6 lanci positivi e 9 palloni recuperati, al vertice tra i rossoneri in entrambe le voci statistiche. Bravo Mike!”

LA DIFESA VERSO IL DERBY

La difesa, a differenza dell’attacco, è di gran lunga il reparto migliore su cui Pioli può contare. In vista della supersfida di sabato contro l’Inter, rientreranno fra i titolari Davide Calabria e Pierre Kalulu, con Fikayo Tomori e Theo Hernandez sempre presenti. La certezza assoluta in ogni caso rimane Maignan, un asso paragonabile ad un top player offensivo.