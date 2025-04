Maignan è tornato "Magic Mike". Pronto anche per lui il rinnovo di contratto

Un po' come tutti, fatta eccezione per Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, anche Mike Maignan ha attraversato un momento di buio totale in questa stagione. L'inizio del 2025 è stato molto complicato per il portiere e capitano del Milan, che in più occasioni si è reso protagonista di prestazioni molto deludenti, caratterizzate anche da errori piuttosto grossolani (vedi quello a Rotterdam contro il Feyenoord).

Nelle ultime uscite stagionali Maignan è però tornato ad essere "Magic Mike", parando il parabile non solo contro Fiorentina e Inter, mantenendo a galla la propria squadra, ma anche contro Napoli e Como. Insomma, il portiere francese sembrerebbe aver ritrovato la bussola dopo un periodo nel quale è risultato essere irriconoscibile, e il Milan da questo non può che guadagnarne, non solo a livello sportivo, ma anche di carisma e leadership all'interno dello spogliatoio.

Dopo aver ottenuto sul campo le risposte delle quali aveva bisogno, il Diavolo è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con Maignan ed agenti per discutere la definizione degli ultimi dettagli per il suo rinnovo di contratto. A riportarlo è questa mattina Tuttosport, che fra le altre cose ha anche precisato che le parti avrebbe già un’intesa di massima per allungare l’accordo fino al 2029, raddoppiando l’ingaggio da 2.8 a 5 milioni. Il club, per metterlo nero su bianco, voleva però avere queste controprove dal campo su un ritorno del vero Maignan e quanto sta accadendo potrebbe portare a una svolta.