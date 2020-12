Maldini a DAZN: "Rinnovo Calhanoglu? C’è una collaborazione generale per arrivare ad un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti”

Paolo Maldini è stato intervistato da DAZN:

Il premio di France football: “È un orgoglio senza dubbio, un sogno di ipotizzare di fare una partita con quei 10 campioni nella lista, è un premio al sacrificio che uno ha fatto. Devi avere la fortuna di poter giocare per una squadra grande, devi crescere senza avere tanti infortuni e devi avere anche del talento”.

L'obiettivo: “Lo stiamo ripetendo da quando abbiamo iniziato, non ci siamo messi obiettivi veri e propri. Giocheremo partita per partita, potremo avere risultati solo se continueremo ad avere il coraggio dimostrato finora anche quando arriveranno momenti difficili”.

Il rinnovo di Calhanoglu: “Ci proviamo, loro anche ci provano, siamo in una situazione un po’ delicata perché il giocatore sta andando in scadenza però c’è grande disponibilità. Sicuramente c’è una collaborazione generale per arrivare ad un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti”.

Su Kalulu: “Ho parlato pochissimo con lui, quando è arrivato abbiamo ipotizzato per lui un ruolo da terzino, adesso si è dimostrato un ragazzo con caratteristiche più adatte al ruolo di centrale. Non dimentichiamoci che è un ragazzo del 2000 che deve fare esperienza”.