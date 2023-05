Maldini a Prime Video: "Sognare non costa nulla. Rinnovo Leao? È la volontà del club e del ragazzo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, nel pre partita di Milan-Inter di Champions League, ha parlato a Prime Video. Queste le sue dichiarazioni: “Direi una cosa. Al di là dell’emozione di essere qua ad un livello così alto, avere il Milan e l’Inter che giocano questa partita come 20 anni fa è una grande cosa per il calcio italiano. Due squadre che hanno qualità, poi il Napoli che è stato eliminato da noi è stata la migliore quest’anno. Un grande segnale per il calcio italiano”.

Ce l’avevate il coraggio di sognare? “Sognare non costa nulla, attraverso i sogni ottieni risultati. Se ti accontenti non puoi dare tutto quello che puoi dare, questa è una mentalità che le grandi squadre hanno. Bisogna essere anche pratici, il sogno non basta”.

Sul rinnovo di Leao: “Diciamo che siamo vicini, questa è la volontà del club e naturalmente la volontà del ragazzo. Al di là delle cose tecniche c’erano tante componenti che venivano dal passato”.

Il Milan è pronto per rimanere a questo livello? “Secondo me non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello ma quello che cercavo di spiegare alle due proprietà americane che ho avuto è che questo club è speciale e questa città è speciale, e molto spesso i processi sono più veloci. Bisogna prendere il momento, perché se lasciassimo scappare questo momento e non provassimo a raggiungere il gradino più alto sarebbe un vero peccato, e a volte fai anche due passi indietro”.

Quanta voglia hai di tornare in campo? “Quella è solo la mente, il corpo non segue più. Purtroppo le cose mi piace farle bene, non sarei in grado di fare neanche l’1% di quello che potevo fare. È bello avere un bel ricordo (ride, ndr)”.