Maldini a Sky: "Difesa a tre per compattarci. Oggi livello molto alto, partita delicata in cui ci giochiamo tanto"

Paolo Maldini ha parlato a Sky nel pre partita di Milan-Tottenham. Queste le sue dichiarazioni:

Servono i supereroi per la Champions? “Fanno piacere le parole di Pioli, sono a Milanello ogni giorno e cerco di dare il mio contributo per tutto quello che ho vissuto con questa maglia fantastica. Il livello è molto alto, ci arriviamo dopo tantissimo tempo e purtroppo in un momento di non grande forma, di non grande convinzione e qualche infortunato di troppo: ci giochiamo veramente tanto, sarà una partita molto delicata. Vogliamo tenere la partita aperta per poi giocarcela al ritorno”.

Oggi hai incontrato Cardinale: “Non ti racconto cosa ci siamo detti, non ci vedevamo da tanto. Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo aggiornati sul momento e abbiamo parlato di questa partita”.

Sulla trattativa per il rinnovo di Giroud, Cardinale rimane anche per le foto di rito? “Domani Cardinale parte, non ci sarà tempo. In questo momento i giocatori i calciatori si devono concentrare sulla competizione importante, abbiamo lottato 3-4 anni per essere qua”.

Sulla difesa a tre: “Mi unisco all’abbraccio a Zaccheroni, speriamo stia sempre meglio, siamo legatissimi a lui. La difesa 3 o 5, ognuno la vede come vuole, è in questo momento una maniera di compattarci. Quello che abbiamo fatto in questo mese e emezzo non ci ha dato quella solidità che abbiamo avuto negli ultimi due anni. Non è importante il modulo ma come interpreta il modulo, non dobbiamo dimenticarci quali sono state le armi che ci hanno portato qua, aggressività e coraggio”.

Su Thiaw: “Non so mai se la parole possano essere positive o aggiungere tensione. Gli ho parlato molto in questi mesi, vedevo la sua crescita e gli dicevo di non mollare. Sia lui che vranckx sono molto giovani e migliorano giorno dopo giorno. Contro il Torino ha dimostrato che ha tante doti, oggi lo scopriremo anche da un punto di vista emotivo. Questa è una gara che si sente eh”.

Non potevi mettere sotto contratto per questo mese? “Se mi vedessi camminare capiresti che non fa per me. Il pallone mi sembra così pesante che potrei fratturarmi qualcosa. Quello che è stato è stato, ed è stato bello (ride, ndr). Siamo in un momento dove il clic per tornare a quello che eravamo non arriva da un giorno all’altro, ci vorrà tempo. Purtroppo o per fortuna abbiamo partite fondamentali, abbiamo occasione per tornare ad essere quelli che eravamo”.