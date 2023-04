Maxi turnover a Bologna? Un chiaro segnale sulla priorità

La vittoria di ieri sera contro il Napoli ha portato ad un grosso dispendio di energie fisiche e mentali da parte del Milan, che tra meno di 48 ore tornerà già in campo visto che sabato, alle 15, i rossoneri saranno di scena al “Dall’Ara” contro il Bologna. Una partita tutt’altro che semplice, visto lo stato di forma della squadra di Thiago Motta, che lo scorso week end ha portato a casa lo scalpo dell’Atalanta con un secco 0-2 e che si presenta come un ostacolo sul cammino del Milan verso la conferma della qualificazione in Champions League anche per il prossimo anno. Ma il ritorno dei quarti di finale, che si giocherà martedì sera al “Maradona”, è troppo vicino per non pensarci anche nella gestione delle forze. Ecco perché, in quel di Milanello, sta balenando – in maniera concreta – l’idea di effettuare un turnover importante contro il Bologna.

PRIORITA’ CHAMPIONS

Se le voci di una rivoluzione della formazione dovessero essere confermate, ci sarebbe l’altrettanto grossa conferma di come la priorità sportiva del Milan, oggi, sia l’accesso alle semifinali di Champions League. Il ragionamento è presto fatto: in campionato il calendario non è impossibile e c’è la convinzione che la qualificazione possa arrivare, anche in un rush finale combattuto, mentre c’è altrettanta consapevolezza di come una semifinale di Champions League – che manca dal 2007 – sia un evento molto più complesso da raggiungere nel corso delle prossime stagioni. Infatti sono scolpite nella pieta le parole di Paolo Maldini che, a più riprese, ha ricordato come la reale dimensione del Milan, in questo suo momento di crescita, si quella di partecipare con costanza alla fase a gironi e di accedere alla fase a eliminazione diretta. Ma lo stesso Paolo ha anche detto che è giusto che la squadra se la giochi e, infatti, se la sta giocando nella miglior maniera possibile.

QUANTI CAMBI?

Ma con un solo allenamento vero a disposizione, quanti cambi potrà fare effettivamente Stefano Pioli in vista del Bologna? È altamente probabile che ci sia una grossa rivoluzione in difesa dove Florenzi, Kalulu e Thiaw scalpitano per una maglia da titolare così come in mezzo al campo potrebbe essere arrivato il momento del riposo per Sandro Tonali. In attacco si preannunciano nuovi cambi, anche se rispetto all’Empoli potrebbe esserci la conferma di almeno uno tra Leao e Giroud. A giocarsi le altre maglie ci saranno Saelemaekers, Messias, De Ketelaere, Rebic e Origi.