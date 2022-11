Milan ai Mondiali: date, orari e diretta TV di tutte le partite dei sette rossoneri a Qatar '22

MilanNews.it

Manca sempre meno al match inaugurale dei Mondiali in Qatar, in un periodo dell'anno sicuramente inedito ed inusuale. Domenica 20 novembre si parte con Qatar-Ecuador alle ore 17:00 italiane. Inizierà quindi il torneo di Giroud, Theo, Kjaer, De Ketelaere, Leao, Ballo-Touré e Dest, impegnati rispettivamente con Francia, Danimarca, Belgio, Portogallo, Senegal ed USA.

Durante lo svolgimento del Mondiale i compagni non convocati osserveranno prima un periodo di vacanza, poi dal 2 dicembre si tornerà a lavorare a Milanello, fino al 9 dicembre: dal 10 si parte alla volta di Dubai, dove ci sarà un mini ritiro dall'11 al 20 dicembre. In mezzo, le amichevoli con Arsenal e Liverpool. Chi dovesse uscire anzitempo dalla competizione in Qatar avrà su misura un programma personalizzato, tra vacanza e graduale reinserimento in squadra. Tra il 30 dicembre, giorno dell'amichevole con il PSV, e il 4, ripresa della Serie A contro la Salernitana, mister Pioli avrà di nuovo tutta la squadra a disposizione.

Andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni dei sette giocatori del Milan al Mondiale nella fase a gironi con date, orari e diretta TV delle sfide.

Theo Hernandez e Olivier Giroud - Francia

Martedì 22 novembre - Francia vs Australia (Gruppo D, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Sabato 26 novembre - Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Mercoledì 30 novembre - Tunisia vs Francia (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Simon Kjaer - Danimarca

Martedì 22 novembre - Danimarca vs Tunisia (Gruppo D, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Sabato 26 novembre - Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Mercoledì 30 novembre - Australia vs Danimarca (Gruppo D, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Charles De Ketelaere - Belgio

Mercoledì 23 novembre - Belgio vs Canada (Gruppo F, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Domenica 27 novembre - Belgio vs Marocco (Gruppo F, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Giovedì 1 dicembre - Croazia vs Belgio (Gruppo F, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Rafael Leao - Portogallo

Giovedì 24 novembre - Portogallo vs Ghana (Gruppo H, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Lunedì 28 novembre - Portogallo vs Uruguay (Gruppo H, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Venerdì 2 dicembre - Corea del Sud vs Portogallo (Gruppo H, ore 16) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ballo-Touré - Senegal

Lunedì 21 novembre - Senegal vs Olanda (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Venerdì 25 novembre - Qatar vs Senegal (Gruppo A, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Martedì 29 novembre - Ecuador vs Senegal (Gruppo A, ore 16) – DIRETTA RAI PLAY

Sergino Dest - Stati Uniti

Lunedì 21 novembre - Stati Uniti vs Galles (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Venerdì 25 novembre - Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Martedì 29 novembre - Iran vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI PLAY