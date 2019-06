Milan, André Silva osservato speciale: deve rilanciarsi, Giampaolo lo metterà alla prova

Il ritorno al Milan è una certezza. La permanenza no. Il futuro di André Silva, infatti, rientrato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Siviglia, è ancora tutto da decifrare. Come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il giovane portoghese vivrà un’estate da osservato speciale.

RILANCIO - Il prossimo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, sarebbe incuriosito dalle qualità dell’attaccante e vorrebbe averlo a disposizione nelle prime settimane di preparazione per capire se potrà fare affidamento su di lui. Una sorta di test per il classe ’95, che ha bisogno di rilanciarsi dopo due stagioni tutt’altro che positive tra Italia e Spagna. L’investimento fatto due anni fa (38 milioni di euro) rischia di andare in fumo qualora il ragazzo non dovesse riuscire a ritrovare sé stesso: ecco perché il club rossonero non ha fretta, ma vuole concedergli il tempo necessario per rimettersi in gioco.

CONTATTI - L’agente di André Silva, il noto e potente manager Jorge Mendes, avrebbe già avuto dei contatti per il suo assistito (il Wolverhampton avrebbe effettuato un sondaggio), ma la sensazione è che, per il momento, non siano arrivare proposte particolarmente vantaggiose. Anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul centravanti lusitano, ma il Milan vuole dargli la possibilità di giocarsi le sue carte con Giampaolo.