Milan-Atalanta, un girone dopo la batosta: addio al 4-3-3, a Suso ma non a Pioli (con Ibra)

Atalanta-Milan, tonfo pesantissimo e bruciante, ha sicuramente influito su quanto accaduto a gennaio, come se il club rossonero avesse voluto tirare una riga, lasciando partire alcuni profili e lasciandone andare altri. La gara del Gewiss Stadium fu la penultima di Suso in maglia rossonera e la penultima del Diavolo col 4-3-3, prima della rivoluzione 4-2-3-1 con l'avvento di Ibra e la cessione dello spagnolo. Una nuova vita iniziata nel 2020 post Milan-Sampdoria e proseguita con risultati sempre più soddisfacenti, soprattutto nel post lockdown.

SITUAZIONE CAPOVOLTA - Dopo il 5-0 di Bergamo non sono mancate le voci che davano Pioli in bilico, indiscrezioni piuttosto deboli considerando la situazione in cui versava il Milan in quel momento. Si parlava invece di futuro, di ciò che sarebbe stato il Milan 2020/21, con il nome di Ralf Rangnick che stava iniziando a fare capolino sulla cronaca. E' passato un girone intero e il mondo si è capovolto, a sorpresa: Pioli si è conquistato il rinnovo a suon di vittorie e il progetto legato al manager tedesco è naufragato poco prima della firma, dopo mesi e mesi di contatti.

CUORE OLTRE L'OSTACOLO - Domani il Milan cercherà di proseguire l'assalto al quinto posto, sfidando l'Atalanta e provando a vendicare il 5-0 dell'andata. Dovrà farlo in condizioni critiche, con numerose assenze tra difesa e centrocampo, allacciandosi alle motivazioni che indubbiamente saranno superiori a quelle dei bergamaschi, sì decisi a difendere il secondo posto ma proiettati anche alla Champions League di agosto. Servirà una mezza impresa, ma i rossoneri hanno le armi per poter superare i nerazzurri nonostante i noti problemi. Davanti ci sarà Zlatan Ibrahimovic, arrivato proprio a seguito della batosta di Bergamo: lo svedese, che sembrava sicuro dell'addio con l'arrivo di Rangnick, potrebbe clamorosamente restare insieme a Pioli e Maldini, per giocare nuove importanti sfide come quella di domani.