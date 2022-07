Milan, avanti tutta per Tanganga in prestito: carriera, caratteristiche e il punto sulla trattativa per il difensore inglese

MilanNews.it

In vista della nuova stagione, il Milan non è concentrato solo sul rafforzamento della trequarti e del centrocampo, ma sta lavorando anche per chiudere un innesto anche in difesa dove c'è stata la partenza di Alessio Romagnoli. Al momento, come centrali, in rosa ci sono Tomori, Kjaer, Kalulu e Gabbia, con quest'ultimo che però vorrebbe andare a giocare con continuità. Ma prima di dare il via libera alla sua cessione in prestito, i dirigenti vogliono chiudere un nuovo colpo in difesa. Il nome più caldo è quello di Japhet Tanganga, giocatore inglese che milita nel Tottenham di Antonio Conte.

CARRIERA - Tanganga è nato il 31 marzo 1999 a Hackney, borgo di Londra nella parte nord-est della capitale inglese, mentre la sua carriera calcistica è iniziata nel settore giovanile degli Spurs. Il suo esordio in prima squadra è avvenuto il 24 settembre 2019 in un match di EFL Cup contro il Colchester Utd: Mauricio Pochettino lo schierò titolare, prima di sostituirlo al 66' con Son (il match si concluse con la sconfitta ai rigori del Tottenham). Il suo debutto in Premier League, invece, è datato 11 gennaio 2020, quando José Mourinho lo mise in campo dal primo minuto come terzino destro. Sempre in quella stagione, il tecnico portoghese lo fece esordire anche in Champions League il 10 marzo nel match di ritorno degli ottavi in casa del Lipsia (3-0 per i tedeschi il risultato finale). Con la maglia degli Spurs, Tanganga ha collezionato finora in tutto 41 presenze, di cui 17 in questa stagione.

CARATTERISTICHE - Dal punto di vista tecnico, si tratta di un giocatore dotato di un grande fisico (è alto 184 cm), veloce e molto abile nel gioco aereo. Nato come difensore centrale, che resta il ruolo in cui sa esprimersi meglio, l'inglese può essere impiegato anche da terzino destro. Da quando è arrivato Conte in panchina, Tanganga ha giocato poco e quindi ora è alla ricerca di una nuova squadra che gli permetta di scendere in campo con maggiore continuità.

CONTATTI CON IL TOTTENHAM - Dopo averlo seguito già a gennaio, il Milan è tornato sulle sue tracce nelle ultime settimane, durante le quali ha avviato i contatti con il Tottenham per provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, vale a dire la stessa formula con cui un anno e mezzo fa era stato preso anche Fikayo Tomori. In via Aldo Rossi sperano di poter ripetere la stessa operazione e che soprattutto il suo rendimento sia lo stesso dell'ex Chelsea.