Milan, Bakayoko è ancora un mistero. Ma contro il Betis potrebbe avere una chance

Il mercato estivo del Milan ha portato diversi giocatori in rossonero, ma per il momento l’unico che sta giocando e rendendo positivamente è Gonzalo Higuain. Tutti gli altri, per motivi diversi, non sono ancora riusciti a mettersi in mostra: tra questi c’è anche Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito dal Chelsea, che forse è il più grande mistero a Milanello di questa prima parte di stagione. A differenza di altri, Rino Gattuso gli ha dato diverse chance, ma finora non ha mai saputo sfruttarle.

TROPPI ERRORI - Anche domenica sera nel derby, il tecnico milanista lo ha inserito nella ripresa al posto di Kessie per provare a dare nuova freschezza fisica al centrocampo del Milan, ma purtroppo anche questa volta l’apporto del francese è stato pressoché nullo. È evidente che Bakayoko non sia tranquillo visto che sbaglia controlli e passaggi semplicissimi e sta faticando più del previsto a capire e imparare i meccanismi della squadra rossonera.

NUOVA CHANCE - Giovedì sera a San Siro contro il Betis Siviglia, il centrocampista rossonero avrà una nuova chance, questa volta dal primo minuto, per mettersi in mostra e dimostrare di avere le qualità per giocare in un grande club come quello di via Aldo Rossi. Se il Milan vorrà andare più avanti possibile in Europa League e in Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro della Serie A, ha bisogno dell’apporto di tutto, compresi i nuovi arrivi che per ora stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative.