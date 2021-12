Milan, Bakayoko in affanno. Deve tornare in forma in vista di gennaio

Tiemoué Bakayoko da quando in estate è tornato al Milan, non ha mai trovato la giusta continuità ed è stato costretto, fino a questo momento, a un ruolo di secondo piano nelle gerarchie di mister Stefano Pioli. Per lui, soli 307 minuti nelle 12 partite disputate fin qui disputate, con nessun bonus (gol o assist) e con 4 cartellini gialli presi. Numeri che ci dicono quanto il giocatore francese sia in difficoltà, in affanno, quanto stia arrancando e stia facendo fatica. Bakayoko ha saltato 7 partite per infortunio muscolare fra metà settembre e metà ottobre (5 di Serie A e 2 di Champions League). Di certo questo stop di un mese lo ha condizionato essendo lui un giocatore potente fisicamente che se perde la forma giusta, ci mette un po’ a recuperarla.

PIOLI STA CERCANDO DI FARLO TORNARE IN FORMA

Conscio dell’importanza che Bakayoko potrà ricoprire nel mese di gennaio – data la Coppa d’Africa e le partenze dei compagni di reparto Franck Kessie e Ismael Bennacer – Pioli nelle ultime 4 partite di campionato lo ha schierato titolare per 3 volte (contro Sassuolo, Salernitana e Udinese). La fiducia datagli dal mister però non è stata ripagata dal centrocampista che in tutte queste occasioni è stato sempre sostituito alla fine del primo tempo. Che Bakayoko sarebbe stata un’alternativa si sapeva fin da quando è tornato, ma che sarebbe stato il quarto dei centrocampisti no. Infatti l’ex Chelsea nelle gerarchie sta dietro a tutti gli altri mediani che il Milan ha in rosa. I tifosi rossoneri ricordano un Bakayoko dominante in mezzo al campo nella stagione con mister Gennaro Gattuso tecnico, che seppe superare le difficoltà iniziali e l’impatto con il campionato italiano. Quello che ci si aspetta ora dal giocatore è che faccia lo stesso, che venga fuori alla lunga e che recuperi la miglior forma con l’anno nuovo. Pioli sa che Bakayoko può essere importante nel corso della stagione, e sta cercando in tutti i modi di fargli recuperare una forma accettabile che gli permetta di giocare a buoni livelli.