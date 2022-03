Milan, Bennacer in grande spolvero: nel derby ha dominato in mezzo al campo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La squalifica di Sandro Tonali nel derby di ieri contro l’Inter destava qualche preoccupazione all’interno del mondo Milan. Per fortuna però, grazie a una grande prestazione, Ismael Bennacer non ha fatto rimpiangere l’assenza del collega di reparto e ha dominato la scena in mezzo al campo. L’algerino ieri è risultato essere fondamentale sia in fase di rottura delle trame di gioco degli uomini allenati da Simone Inzaghi e sia in fase di costruzione. Gli interisti Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono sempre andati in difficoltà quando pressati. Bennacer era indiavolato, un motorino che ha rincorso tutti i suoi avversari per 90 minuti. Cosa gli è mancato? Il gol, ma come sappiamo quello non è un compito suo. Certo se arrivano le gioie personali fanno piacere, ma ciò che conta per un mediano come lui è il risultato di squadra. L’ottima prestazione è stata sottolineata dalle buone pagelle che il classe 1997 ha ricevuto. Eccole riassunte:

MilanNews 7

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 7

Eurosport 6,5

Repubblica 6,5

BAKAYOKO ANCORA UNA VOLTA IN PANCHINA PER TUTTO IL MATCH

In questo periodo Bennacer è un vero e proprio asso nella manica per Stefano Pioli. L’algerino è in grande spolvero, e ha relegato all’ennesima intera partita in panchina, Tiémoué Bakayoko. Con il non ingresso in campo di ieri, sale a 7 la striscia di partite consecutive in cui il francese ex Napoli non mette piede in campo, 5 partite di campionato e 2 di Coppa Italia. Ormai possiamo dire che Bakayoko è ai margini della rosa rossonera, Bennacer invece è un ottima alternativa a quelli che sono i titolari in questa stagione davanti alla difesa, ossia Kessie e Tonali.