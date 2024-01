Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Pioli conferma tutto. Adli titolare, Giroud punta

Il Milan alle 20.45 sarà in campo a San Siro contro il Bologna. La sfida è valevole per la ventiduesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole legittimare il terzo posto contro una diretta concorrente ai due posti Champions League: la squadra di Thiago Motta infatti, pur con una partita in meno e qualche passo falso, è in linea per raggiungre la zona Europa al termine della stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Sportiello, Simic, Pellegrino, Jimenez, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Ferguson; Zirkzee. All. T.Motta. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, Saelemaekers.