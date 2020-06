Milan, Calhanoglu ci mette lo zampino: assist e giocate, Hakan sempre più leader tecnico

Gli è mancato il gol, ma è giusto un dettaglio. Perché Calhanoglu ha trovato comunque il modo di essere protagonista al “Via del Mare” di Lecce. Uomo ovunque, altro che esterno a sinistra: Hakan si è dato un gran da fare, sfornando assist e giocate sempre lucide e mai banali. Insomma, un fattore lungo i novanta minuti di gioco.

DECISIVO - Prima il rasoterra calibrato (dalla destra) per Castillejo, poi il lancio che innesca la fuga solitaria verso la porta avversaria di Rebic; in mezzo il tiro respinto malamente da Gabriel e ribadito in rete da Bonaventura. E se vogliamo dirla tutta, c’è lo zampino di Calhanoglu anche nel 4-1 di Leao: è suo, infatti, il cambio di gioco da cui nasce il gol del portoghese su cross di Conti. Un Hakan incontenibile, ispirato palla al piede e determinato in fase di non possesso.

SENZA RIFERIMENTI - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la libertà di movimento e di pensiero del numero 10 milanista ha letteralmente disorientato il Lecce. Calha non ha dato punti di riferimento agli avversari, che non sapevano come prenderlo. Il turco è sempre più leader tecnico di questo Milan: Pioli non può fare a meno del suo uomo ovunque.