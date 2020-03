Milan, col Genoa spazio a Begovic: sarà un esordio da... record in un San Siro però vuoto

Tanta voglia di imporsi ("Voglio diventare il più forte del mondo") e una caviglia malconcia, che gli impedirà di scendere in campo con il Genoa. Gigio Donnarumma, con ogni probabilità, dovrà rinunciare alla sfida di domani. Al suo posto, salvo improvviso “via libera” da parte dello staff medico rossonero, giocherà Asmir Begovic.

STRANO RECORD - Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Milan farà segnare un curioso record: il bosniaco sarà il quarto portiere titolare schierato in questa stagione. Gigio resta ovviamente l’indiscussa prima scelta, ma nel corso dell’annata ha avuto un paio di intoppi. Tra i pali, infatti, si sono visti anche Pepe Reina (nella gara di andata proprio col Genoa), Antonio Donnarumma (in Coppa Italia) e appunto Begovic, che domani, dopo aver debuttato a Firenze, farà il suo esordio dal primo minuto in maglia rossonera.

CONFERMA - Il bosniaco si è messo in bella mostra al Franchi con un paio di interventi decisivi. Asmir, per efficienza e personalità, non ha fatto rimpiangere Gigio, ma ora dovrà confermarsi col Genoa per provare a festeggiare con una vittoria il record dei quattro portieri e l’esordio a San Siro (anche se vuoto).