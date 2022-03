Milan, come vanno i giocatori in prestito? Da Adlì a Pobega, passando per Colombo: il punto

MilanNews.it

Sono molti i giocatori che il Milan ha girato in prestito nell'ultima finestra estiva di mercato. Tra questi i nomi più interessanti sono sicuramente quelli di Tommaso Pobega e Yacine Adlì che, con molta probabilità, verrano integrati nel gruppo squadra della prossima stagione. Questo il punto sui giocatori in prestito dal club rossonero:

Alessandro Plizzari: Dopo la prima parte di stagione vissuta in rossonero, di cui tre mesi ai box a causa di un intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale, Alessandro Plizzari è passato in prestito al Lecce: il portiere del settore giovanile del Milan sta trovando continuità tra i pali, tant'è che ha giocato le ultime tre partite da titolare, subendo tre gol e realizzando un solo clean sheet. Il classe '00 rimarrà in prestito fino 30 giugno 2022, poi tornerà a Milanello per discutere con la dirigenza sul proprio futuro.

Mattia Caldara: dopo i tantissimi problemi fisici avuti negli ultimi anni tra Milan e Atalanta, a Venezia Mattia Caldara sembra aver ritrovato un'ottima condizione fisica: il difensore classe '94 ha saltato solamente due partite in questa stagione, una per squalifica e l'altra per un attacco febbrile. L'ex Atalanta, inoltre, ha realizzato anche un gol e un assist. Il centrale di proprietà del Milan è in prestito con diritto di riscatto, e il club veneto potrà riscattarlo ad una cifra attorno ai 4 milioni.

Leo Duarte: dopo la pessima esperienza in rossonero, anche Leo Duarte ha trovato continuità in Turchia con la maglia del Basaksehir: in questa stagione, infatti, l'ex Milan ha realizzato ben 26 presenze, collezionando anche 5 cartellini gialli e un'espulsione. Il difensore brasiliano è stato ceduto nella finestra invernale della passata stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nikolaos Michelis: sembrava essere iniziata bene la stagione di Michelis con il Willem II, ma una serie di panchine consecutive hanno interrotto il percorso di crescita del centrale greco, che non vede campo dal 6 febbraio 2022, nella vittoria del Willem II per 3-1 su Waalwijk, in cui ha giocato solamente 16 minuti. Il classe 2001 è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tommaso Pobega: dopo la stagione di transizione allo Spezia, Tommaso Pobega al Torino, sotto la gestione di Juric, si è finalmente consacrato nel calcio dei grandi. Il centrocampista italiano sta trovando grande spazio con la maglia granata, con numeri e prestazioni ottime: 4 gol e 2 assist in 26 presenze, di cui 19 da titolare. Maldini e Massara credono tanto nel classe '99 (Queste le parole di Maldini dell'8 gennaio: "Pobega sta dimostrando di poter essere con noi, ce lo teniamo stretto") è stato ceduto in prestito secco alla società piemontese, proprio perché la dirigenza rossonere vuole puntare sul giocatore cresciuto nel vivaio rossonero.

Marco Brescianini: l'ex capitano della Primavera rossonera sta trovando poco spazio al Monza. Il centrocampista classe '00, in prestito secco del Milan, in questa stagione è sceso in campo in sole sei occasioni: cinque partite in campionato e una in Coppa Italia.

Yacine Adlì: è lui il giocatore più osservato dai tifosi rossoneri. Il fantasista francese è stato acquistato dal Milan la scorsa estate ed è rimasto in prestito per un anno al Bordeaux, club in cui si è messo in mostra. La stagione dei girondini non è positiva e la posizione in classifica la conferma: ultimo posto con solamente 22 punti conquistato. Adlì, in questa stagione, ha collezionato 29 presenze, realizzato un gol e fornito sette assist. Numeri importanti per il trequartista ex PSG, che nel corso della stagione ha avuto anche l'onore di indossare la fascia di capitano con il Bordeaux.

Jens Petter Hauge: lo scorso anno, con la maglia del Bodo/Glimt, aveva stregato la dirigenza rossonera dopo la partita di Europa League contro il Milan, che ha deciso di scommettere su di lui. Dopo non aver convinto a pieno, Maldini e Massara hanno trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per la cessioni dell'esterno norvegese, che si è trasferito in Germania in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Nel caso queste condizioni dovessero avverarsi, il Milan farebbe una netta plusvalenza.

Lorenzo Colombo: un giocatore di grande talento che è entrato da poco nel calcio dei grande. Lorenzo Colombo, con la SPAL, ha realizzato buoni numeri: 28 presenze, 6 gol e 1 assist. Recentemente ha affermato a Tuttosport: "Ovviamente il Milan è un pensiero e un sogno ma per adesso resta da parte. Non ci penso tanto e sono convinto che se me lo meriterò probabilmente ci tornerò". L'attaccante classe 2002 è stato ceduto in prestito secco nel club di Ferrara.