Milan, contro il Genoa non puoi sbagliare: una vittoria per raggiungere il 4° posto e blindare ancora di più Gattuso

Le due sconfitte di fila contro Inter e Betis Siviglia hanno portato tante critiche e parecchia depressione in casa rossonera: in particolare, la posizione di Rino Gattuso è stata messa in discussione e i nomi di diversi allenatori sono iniziati a circolare e accostati alla panchina del Milan. Il tecnico milanista e la squadra hanno però reagito domenica contro la Sampdoria, tornando alla vittoria anche grazie al cambio di modulo deciso da Ringhio.

QUARTO POSTO - Con i tre punti contro i blucerchiati, ora i rossoneri sono quinti in classifica in campionato, ma hanno sempre una partita in meno, vale a dire il recupero della prima giornata contro il Genoa che si giocherà domani sera a San Siro. Per il Diavolo si tratta di una chance davvero enorme: con una vittoria, il Milan potrebbe infatti raggiungere la Lazio al quarto posto e tornare in piena lotta per la Champions League.

TEST DI MATURITA' - Quello di domani contro il Genoa sarà un bel banco di prova per la formazione di Gattuso che dovrà dimostrare grande maturità perchè è una partita che non può essere assolutamente sbagliata. Vincere servirà poi anche per blindare ancora di più la posizione di Rino e allontanare le recenti voci di un suo possibile esonero.