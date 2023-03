Milan d'Europa: ora serve anche in campionato (PODCAST)

Il Milan, dopo undici anni, torna ai quarti di finale di Champions League e lo fa eliminando il Tottenham nel doppio confronto. Un risultato incredibile per i rossoneri, che avevano un conto in sospeso con gli Spurs dopo la sorprendente eliminazione di dodici anni fa. Un atteggiamento più che positivo da parte della squadra di Pioli, che ha archiviato subito la brutta trasferta di Firenze e si è rifatta trovando una prestazione superlativa a Londra.

Ora, ai rossoneri, servirà continuità anche in campionato: il quarto posto in Serie A è fondamentale. Per raggiungere quello che è diventato il nuovo obiettivo stagionale, mister Pioli dovrà ritrovare anche una certa pericolosità offensiva che anche ieri sera è mancata. Questo nuovo sistema tattico porta anche Olivier Giroud a sacrificarsi molto e giocare lontano dalla porta. E per un rapace d'area come lui, questo modo di giocare non lo aiuta affatto.