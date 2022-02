Milan, Diaz si conferma: dribbling, sacrificio e visione di gioco, tra le linee è tornato a essere un fattore

Gli è mancato il gol, anche un assist, certo... Ma che partita! Brahim Diaz, dopo l’impatto clamoroso nel derby, ha lasciato il segno anche nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Come detto, lo spagnolo non è riuscito a trovare la via del gol né l’assistenza diretta per la rete di un compagno, ma ha inciso tantissimo sul match, spaccando letteralmente in due la retroguardia di Sarri.

Al posto giusto

Forse ha trovato la posizione ideale, osserva La Gazzetta dello Sport, quella che gli permette di sprecare meno energie e di pungere con efficacia tra le linee, rubando palla e lanciandosi negli spazi (spesso strettissimi), saltando gli avversari come birilli. Le difficoltà di Diaz erano quindi di natura prettamente tattica? Può darsi, ma il Covid ha certamente influito, condizionando negativamente le performance del fantasista spagnolo.

Prestazioni da “10”

Brahim sembra essere ritornato quello che, a inizio stagione, aveva incantato tutti con la sua classe e la sua capacità di creare superiorità numerica. Sta cercando il gol, ma senza ansie né particolari pressioni: a Pioli basta che continui a giocare da “10”, illuminando e dando imprevedibilità alla manovra offensiva. Per la gloria personale ci sarà tempo e spazio.