Milan, Donnarumma tra i dieci portieri rossoneri più presenti di sempre: Gigio è di nuovo una certezza

Quei giorni e quelle settimane non se le scorderà probabilmente mai, ma la cosa più importante è che le abbia messe definitivamente alle spalle. La vicenda del rinnovo, le conseguenti polemiche e le contestazioni dei tifosi milanisti hanno lasciato il segno su Gianluigi Donnarumma che per diverso tempo non è stato tranquillo e sereno e le sue prestazioni ne hanno risentito. Ora, però, tutto ciò fa parte del passato e Gigio è tornato ad essere una certezza del Milan.

TOP TEN - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che contro la Roma il giovane estremo difensore ha raggiunto quota 149 presenze in maglia rossonera, entrando così nella top ten dei portieri che hanno giocato più partite nel Milan. Donnarumma è destinato a scalare questa speciale graduatoria e a raggiungere presto la vetta dove al momento c'è Christian Abbiati. Gigio è tornato ad essere decisivo e sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostra la stupenda prestazione contro la Roma.

OTTIMA FORMA - Anche alcuni numeri della sua stagione testimoniano tutto questo: per esempio, il numero 99 milanista ha subito appena 4 gol con gli ultimi 41 tiri nello specchio ricevuti da inizio dicembre a oggi. In pratica, batterlo è diventato quasi impossibile e se il Milan sta incassando pochissime reti nelle ultime settimane deve ringraziare certamente anche il suo portierone. La corsa Champions non passa quindi solo dai gol degli attaccanti, ma anche dalle parate di Gigio.