Milan, due colpi per rafforzare l'attacco. Vice Ibra: Giroud prima scelta, l'alternativa può essere Jovic

Kaio Jorge è il giovane talento da consacrare, la scommessa da 20 milioni (cartellino + commissioni) che il Milan potrebbe concedersi nel corso del mercato. Olivier Giroud, invece, è il centravanti d’esperienza buono per ogni stagione. Il vice Ibrahimovic ideale, tanto per intenderci, a patto che arrivi a determinate condizioni

SOLO A COSTO ZERO - I rossoneri hanno quindi deciso di affiancare a Zlatan non uno ma due attaccanti. La pista Giroud, in attesa di sviluppi sul fronte Kaio Gorge, è calda già da settimane. Parlavamo di "condizioni": ebbene, il Milan punterà sul francese (col quale c’è già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto) solo se riuscirà a liberarsi a costo zero dal Chelsea.

ALTERNATIVA JOVIC - Se l’affare Giroud dovesse sfumare (difficile, ma nel calcio tutto è possibile), Maldini e Massara, come riporta Tuttosport, potrebbero virare su Luka Jovic, più volte accostato in passato ai rossoneri. Il giovane serbo è tornato al Real Madrid dopo il prestito all’Eintracht Francoforte, ma non rientra nei piani di Ancelotti. Per il Milan può essere una preziosa alternativa.