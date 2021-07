Milan, due i nomi caldi del momento: si lavora per Kaio Jorge e Dalot

Dopo l'ultima settimana ricca di ufficialità, con le presentazioni di Olivier Giroud, Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré, il Milan è al lavoro in questi giorni per aggiungere alternative di qualità alla rosa di Stefano Pioli. Come era prevedibile, infatti, le trattative per il nuovo trequartista e/o l'esterno destro ed, eventualmente, un quarto centrocampista, si risolveranno da agosto in poi: al momento, dunque, spazio alla ricerca del terzo attaccante e del vice Calabria.

KAIO JORGE SUBITO? - Mentre lui continua a segnare in patria con la maglia del Santos (con la rete di ieri ha portato la sua squadra ai quarti della Copa Sudamericana), il Milan è al lavoro per portarlo subito a Milanello. Il talento brasiliano ha il contratto in scadenza a gennaio 2022 e potrebbe, di conseguenza, arrivare in Italia a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato; Maldini e Massara, anche per anticipare la folta concorrenza, stanno, però, tentando di acquistarlo subito mediante l'esborso di un paio di milioni di euro. Il Santos, però, ne chiede circa il triplo: a quelle cifre è impossibile che arrivi in Italia - sponda rossonera - prima del prossimo inverno. La trattativa, dunque, andrà avanti alla ricerca di una quadra.

PENSIERO FISSO DALOT - Situazione più o meno simile anche per quanto riguarda il ritorno in rossonero di Diogo Dalot. Per il Milan è lui il profilo giusto da regalare a Pioli come vice Calabria, soprattutto dopo la notevole crescita mostrata nell'ultima stagione all'ombra della Madonnina, ma il Manchester Utd si sta dimostrando abbastanza intransigente; i Red Devils, infatti, chiedono un indennizzo di 5-6 milioni di euro per il prestito oneroso al quale poi si aggiungerà la cifra del riscatto. L'affare, dunque, non sembra di facile risoluzione. Maldini e Massara, comunque, ci proveranno puntando soprattutto sulla volontà del calciatore.