Milan, finalmente Calhanoglu: ora il rinnovo per un giocatore fondamentale

Fondamentale. Non ci sono altre parole per descrivere Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è importantissimo per gli schemi di mister Pioli: le sue giocate in mezzo al campo, la sua visione e la sua corsa sono mancate tantissimo nell'attacco rossonero. E ora il fantasista rossonero, dopo essere stato out contro Cagliari, Atalanta, Bologna e Inter perché risultato positivo al tampone per il Covid-19, contro il Crotone ritrova il suo posto dietro a Zlatan Ibrahimovic.

CHE NUMERI - Dopo anni, Calhanoglu, il giocatore con più qualità della rosa rossonera, è stato piazzato da mister Stefano Pioi alle spalle di Ibrahimovic, ovvero nella sua zona di comfort. In questa stagione Calhanoglu è esploso definitivamente, e lo dimostrano i numeri: 6 gol e 9 assist in 24 partite. Non si può dire che il turco non abbia dato spettacolo. In totale, con la casacca del Milan, il numero 10 ha realizzato 29 gol e fornito ben 45 assist in 153 partite complessive.

RINNOVO - E per un giocatore con questi numeri, il rinnovo deve essere d'obbligo. La corsa scudetto passa dai suoi assist, oltre che dai gol del ragazzotto di 39 anni che c'è davanti a lui e le parate di Donnarumma. Il contratto di Calhanoglu scade a giugno 2021 e la richiesta è ancora molto alta, anche se nelle ultime settimane il giocatore ha abbassato di molto le pretese. Serviranno ancora diversi incontri per trovare l'intesa definitiva, ma il club rossonero è molto fiducioso. Stesso discorso per l'estremo difensore classe '99, di cui il Milan non vuole privarsene.