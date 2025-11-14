Milan, finalmente Jashari: oggi in campo contro l'Entella. Curiosità per come e dove giocherà

Dopo due mesi e mezzo, Ardon Jashari è pronto finalmente a tornare in campo. Sarà solo un'amichevole, ma è certamente un passo importante verso il ritorno poi in partite ufficiali. Lo svizzero, che si era infortunato a fine agosto in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez (frattura composta del perone destro alla vigilia di Lecce-Milan), scenderà in campo stamattina alle 11.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (a porte chiuse) contro l'Entella e c'è ovviamente grande curiosità per vedere come e dove giocherà.

MINUTI NELLE GAMBE - Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che questo test durante la sosta per le nazionali lo ha voluto fortemente Max Allegri proprio per rivedere all'opera Jashari e fargli mettere minuti nelle gambe. La sua attuale condizione è ovviamente lontana da quella ottimale, per questo partite come quella di oggi sono fondamentali per permettergli di ritrovare il ritmo partita. Con lui in campo ci sarà anche Christian Pulisic, mentre non giocheranno né Adrien Rabiot né Santiago Gimenez, che lavoreranno a Milanello con il focus puntato sul derby di domenica 23.

DOPPIO RUOLO - Tornando allo svizzero, l'ex Club Brugge è stato il grande tormentone estivo del mercato del Milan che ha dovuto portare avanti una trattativa infinita con il club belga prima di convincerlo a cedere Ardon, il quale da parte sua ha sempre spinto per trasferirsi in rossonero. Per Allegri, Jashari può giocare sia da regista davanti alla difesa che da mezzala e il suo recupero permetterà a Max di avere una rotazione importante in più a disposizione in mezzo al campo.

